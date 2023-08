Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Joe Biden a declarat, marti, ca va vizita Vietnamul „in curand” cu scopul de a „schimba” relatiile cu Hanoiul, pe fondul tensiunilor cu China in regiune, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

- Noul ambasador chinez in Statele Unite, Xie Feng, și-a prezentat acreditarile președintelui american Joe Biden. Despre aceasta a anunțat simbata misiunea diplomatica chineza la Washington. „Președintele Biden l-a salutat pe ambasadorul Xie Feng care iși asuma noile indatoriri și a vorbit cu el despre…

- Nave de razboi chineze au traversat Stramtoarea Taiwan, anunta miercuri Ministrul taiwanez al Apararii, inclusiv Shandong, unul dintre cele doua portavioane chineze, relateaza AFP. Portavionul chinez Shandong "a traversat partea de vest a Stramtorii Taiwan catre sud", precizeaza intr-un comunicat ministerul.…

- Hunter Biden, fiul presedintelui american Joe Biden, si-a recunoscut vinovatia in doua procese federale care il vizeaza, a anuntat marti procurorul responsabil de caz, potrivit AFP. El a pledat vinovat intr-un caz de frauda federala fiscala pe venit, a detaliat procurorul David Weiss. Hunter Biden,…

- Presedintele american Joe Biden a afirmat, duminica, ca legaturile dintre SUA si China ar urma sa cunoasca „un dezghet foarte curand”, dupa ce Washingtonul a doborat in acest an un presupus balon chinezesc de spionaj, relateaza AFP. Balonul „a fost doborat si totul s-a schimbat in termeni de dialog.…

