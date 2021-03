Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Rusiei in SUA, Anatoli Antonov, a ajuns duminica la Moscova pentru discuții cu privire la viitorul relațiilor cu Statele Unite dupa ce președintele american Joe Biden a spus ca il considera un 'criminal' pe omologul sau Vladimir Putin, a relatat agenția TASS, transmite Reuters. Ministerul…

- Presedintii din Statele Unite si China, Joe Biden si Xi Jinping, ar putea avea o intalnire, in mod virtual, in aprilie, daca reuniunea americano-chineza organizata joi in Alaska va fi un succes, anunța MEDIAFAX. Conform unor surse citate de publicatia The Wall Street Journal, China propune…

- Comentariile facute in ajun de presedintele american Joe Biden, care si-a exprimat opinia ca omologul sau rus Vladimir Putin este "un ucigas", au demonstrat peste putinta de tagada ca liderul de la Casa Alba nu are niciun interes sa repare relatiile cu Moscova, a apreciat joi Kremlinul, care a adaugat…

- Joe Biden a avertizat ca rivalitatea dintre Statele Unite și China va lua forma unei "competiții extreme", precizând însa ca vrea sa evite un "conflict" între primele doua puteri mondiale, într-un interviu difuzat duminica și citat de AFP.Președintele…

- Presedintele SUA, Joe Biden, 'nu a fost retinut' in convorbirea telefonica pe care a avut-o in aceasta saptamana cu presedintele rus Vladimir Putin, a declarat joi purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Liderul de la Casa Alba a adus in discutie, cu…

- Rusia și Statele Unite au convenit sa extinda tratatul New START de control al armelor nucleare în condițiile solicitate de Moscova, a declarat ministrul adjunct de externe Serghei Ryabkov, potrivit agenției RIA, preluata de Reuters. Kremlinul a spus marți ca cele doua mari puteri au ajuns…

- CHIȘINAU, 26 ian – Sputnik. Președinții Rusiei și SUA, Vladimir Putin și Joe Biden, au convenit in cadrul unei discuții telefonice asupra prelungirii tratatului New Start, anunța serviciul de presa al Kremlinului. Președinții și-au exprimat satisfacția in legatura cu schimbul de note diplomatice…

- Statele Unite se afla intr-o concurenta serioasa cu China, iar presedintele Joe Biden doreste sa abordeze relatiile cu Beijingul ”cu rabdare”, a declarat, luni, purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, citata de Reuters. ”Incepem cu o abordare de rabdare in ceea ce priveste relatia noastra…