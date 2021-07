Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden o va nominaliza pe Amy Gutmann (foto) pentru functia de ambasador al SUA in Germania, au declarat miercuri pentru Reuters doua surse, in contextul in care cele doua tari se reapropie dupa ce relatiile dintre ele s-au deteriorat in timpul fostului lider de la Casa Alba…

- Presedintele american Joe Biden o va nominaliza pe Amy Gutmann pentru functia de ambasador al SUA în Germania, au declarat miercuri pentru Reuters doua surse, în contextul în care cele doua tari se reapropie dupa ce relatiile dintre ele s-au deteriorat în timpul fostului lider…

- Presedintele american Joe Biden o va nominaliza pe universitara Amy Gutmann pentru functia de ambasador al SUA in Germania, au declarat miercuri pentru Reuters doua surse apropiate de acest dosar, in contextul in care cele doua tari se reapropie dupa ce relatiile dintre ele s-au deteriorat in timpul…

- Statele Unite nu au un prieten si un partener mai bun decat Germania, a apreciat miercuri seful diplomatiei americane, Antony Blinken, aflat intr-o vizita la Berlin, prima etapa a turneului sau european, transmit AFP si dpa. 'Cred ca este just sa spunem ca Statele Unite nu au un partener mai…

- Statele Unite nu au un prieten si un partener mai bun decat Germania, a apreciat miercuri seful diplomatiei americane, Antony Blinken, aflat intr-o vizita la Berlin, prima etapa a turneului sau european, transmit AFP si dpa. 'Cred ca este just sa spunem ca Statele Unite nu au un partener…

- Cancelarul Angela Merkel a avertizat sambata impotriva izbucnirilor rasiste sau antisemite in timpul demonstratiilor de sustinere a cauzei palestiniene, in conditiile in care mai multe mitinguri sunt planificate in acest weekend in Germania, informeaza France Presse. Cei care scot in strada ura impotriva…

- Germania isi va sincroniza cu SUA retragerea trupelor sale din Afganistan, a anuntat miercuri ministrul apararii german Annegret Kramp-Karrenbauer, care a adaugat ca asteapta o decizie a NATO in aceasta privinta dupa o sesiune speciala a Aliantei ulterior in cursul zilei de miercuri, transmite Reuters.…

- Germania va imuniza prin vaccinare 20% din populatia sa impotriva noului coronavirus pana la inceputul lunii mai, a declarat luni ministrul Sanatatii din aceasta tara, Jens Spahn, citat de Reuters. Germania se confrunta in aceasta perioada cu o crestere a numarului de infectari cu SARS-CoV-2…