- Presedintele SUA Joe Biden l-a numit marti pe Mark Gitenstein, un colaborator de lunga durata, in functia de ambasador la Uniunea Europeana, in timp ce administratia sa incearca sa consolideze legaturile cu blocul comunitar european, relateaza AFP preluat de agerpres. In timpul administratiei lui…

- Plecat din Polonia pe cand avea numai 10 ani, data fiind numirea tatalui sau intr-un post diplomatic in Canada, Zbigniew Brzezinski a ajuns consilier de securitate naționala al țarii sale de adopție, SUA, in timpul administrației președintelui Jimmy Carter. Forța ideilor sale l-a facut, insa, sa fie…

- Presedintele american, Joe Biden, l-a nominalizat pe democratul Thomas Nides, un diplomat cu experienta si fost director pe Wall Street, ambasador in Israel la doua zile dupa ce un nou guvern a intrat in functie in tara, noteaza AFP. Thomas Nides, care in calitate de inalt responsabil al Departamentului…

- Presedintele american Joe Biden urmeaza sa anunte in scurt timp nominalizarea de noi ambasadori, transmite Reuters, care citeaza New York Times. Fostul ambasador in Romania, Mark Gitenstein, este avut in vedere pentru a reprezenta SUA la Uniunea Europeana. Doua surse apropiate de procesul de selectare…

- Populatia urbana va creste in 15 state membre UE, in perioada 2019-2050, si va scadea in noua state membre, inclusiv in Romania, arata cele mai recente prognoze ale evolutiilor demografice la nivelul tarilor UE publicate joi de Eurostat. In fruntea statelor membre care sunt preconizate sa inregistreze…