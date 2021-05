Stiri pe aceeasi tema

- Israel a continuat sa lanseze rachete in locuri unde suspecteaza prezenta Hamas. Asta in ciuda cererii lui Joe Biden catre Netanyahu de oprire a conflictului. Un oficial Hamas a declarat ca se asteapta la un armistitiu in 1-2 zile. A 10-a zi de conflict in Fasia Gaza a continuat in aceeasi…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a reacționat, miercuri seara, la scurt timp dupa ce Casa Alba a transmis public ca președintele SUA, Joe Biden, se așteapta sa vada "inca de astazi" (miercuri, n.r.) o reducere a tensiunilor care sa duca la incetarea

- Presedintele american Joe Biden i-a telefonat luni dupa-amiaza premierului israelian Benjamin Netanyahu si si-a exprimat sprijinul pentru un armistitiu, in conditiile in care luptele dintre Israel si Hamas au intrat in a doua saptamana, relateaza Reuters preluat de agerpres. ”Presedintele…

- Presedintele american Joe Biden si-a exprimat sambata profunda sa ingrijorare cu privire la continuarea escaladarii violentei, reafirmandu-si sprijinul pentru "dreptul Israelului de a se apara impotriva atacurilor cu rachete ale Hamas", intr-un dialog telefonic cu premierul israelian Benjamin Netanyahu,…

- Presedintele american Joe Biden a discutat miercuri telefonic cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, la scurt timp dupa anuntul trimiterii unui emisar in Israel si teritoriile palestiniene, Hady Amr, in contextul escaladarii violentelor in ultimele zile, informeaza AFP. "Am avut o…

- Presedintele american, Joe Biden, a afirmat ca Partidul Republican trece printr-o “mini-revolutie”, referindu-se la puternicele tensiuni din randurile “Grand Old Party” legate de pozitionarea sa fata de Donald Trump. „Se pare ca Partidul Republican incearca sa-si defineasca valorile sale“, a declarat…

- Presedintele american Joe Biden a estimat marti ca probele in procesul in care este judecat un politist alb pentru uciderea afro-americanului George Floyd sunt "coplesitoare", relateaza AFP. "Ma rog ca verdictul sa fie cel bun. Dupa parerea mea, este coplesitor. Nu as spune acest lucru daca juriul nu…

- Seful cancelariei prezidentiale de la Kiev, Andri Ermak, a declarat ca, in timpul conversatiei telefonice cu presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, liderul de la Casa Alba, Joe Biden, si-a manifestat dorinta de a efectua o vizita in Ucraina – scrie RBC, precizand ca vineri a avut loc prima convorbire…