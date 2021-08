Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a declarat marti, intr-un discurs televizat, ca SUA respecta ritmul evacuarii trupelor din Afganistan pentru a finaliza retragerea pana pe 31 august, conform planificarii, transmite dpa. "In prezent, suntem in grafic pentru a termina pana pe 31 august. Cu cat putem termina…

- Presedintele Joe Biden a declarat luni, in prima sa interventie publica dupa ce Afganistanul a cazut in mana talibanilor, ca "apara ferm" decizia retragerii trupelor americane, transmite AFP. "Dupa 20 de ani, am aflat cu strangere de inima ca nu exista un moment potrivit pentru a retrage…

- Presedintele american, Joe Biden, i-a promis vineri omologului sau afgan, Ashraf Ghani, ca alianta tarii sale cu Afganistanul va fi mentinuta dupa retragerea trupelor americane si a cerut incetarea violentelor, transmit EFE si AFP preluate de agerpres. Biden l-a primit pe Ghani la Casa Alba intr-un…

- Președintele Biden a transmis anterior ca odata ce trupele americane vor parasi Afganistanul, sprijinul aerian se va incheia. Insa, oficialii americani discuta activ cum ar putea gasi o soluție in cazul retragerii rapide a trupelor, care ar produce consecințe. Retragerea trupelor Un posibil atac asupra…