- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat ca suspendarea de catre Rusia a acordului privind exportul de cereale in Marea Neagra necesita un raspuns international puternic din partea Organizatiei Natiunilor Unite si a Grupului celor 20 de econ

- Presedintele american Joe Biden a reactionat dupa decizia Rusiei de a suspenda acordul privind exporturile de cereale din porturile ucrainene, precizand ca nu exista niciun motiva sa faca asta, informeaza AFP, preluata de Agerpres."Este pur si simplu scandalos. Nu exista niciun motiv sa faca asta",…

Natiunile Unite sunt in contact cu autoritatile ruse in urma informatiilor ca Moscova si-a suspendat participarea la un acord ce a reluat exporturile de cereale si ingrasaminte ucrainene la Marea Neagra, a declarat sambata un purtator de cuvant al ONU, citat de Reuters.

Armata rusa a informat ca Moscova iși suspenda participarea la punerea in aplicare a acordurilor privind exportul de cereale din porturile Ucrainei.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut Rusiei și Ucrainei sa reinnoiasca acordul care a dus la exportul a peste 8 milioane de tone de cereale din Ucraina și a dus la scaderea prețurilor la alimente la nivel mondial, potrivit AFP.

- Rusia a transmis ONU o lista cu revendicari și in cazul in care doleanțele Moscovei nu vor fi indeplinite, Federația Rusa se va retrage din acordul privind exportul de cereale din Marea Neagra, care expira in noiembrie, a declarat pentru Reuters reprezentantul permanent al Rusiei la ONU, Ghenadi…

- Moscova si-a exprimat la ONU preocuparile cu privire la acordul asupra exportului de cereale pe Marea Neagra si este pregatita sa renunte la reinnoirea acestui acord luna viitoare daca cererile sale nu vor fi satisfacute, a declarat joi pentru Reuters, la Geneva, ambasadorul Rusiei

- Statele Unite „vor lucra cu aliatii si partenerii pentru a impune Rusiei masuri economice suplimentare rapide si severe” daca Moscova va anexa teritorii din Ucraina, a avertizat vineri presedintele american Joe Biden intr-un comunicat de presa, scrie agerpres.ro.