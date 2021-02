Presedintele american, Joe Biden, a afirmat miercuri ca poate obtine sprijinul "catorva republicani" pentru planul sau de relansare a economiei, lansand in acelasi timp un apel propriei tabere sa avanseze indiferent de obstacole, noteaza AFP. Noul lider de la Casa Alba, care a propus un plan de ajutorare in valoare de 1.900 de miliarde de dolari, si-a exprimat speranta, la inceputul mandatului sau si in fata gravei crizei provocate de COVID-19, sa creeze un consens politic pentru a consolida imaginea sa de om de dialog. Discutiile sunt insa dificile si aceasta posibilitate pare sa se indeparteze…