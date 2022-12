Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA, Joe Biden, a promulgat joi legea bugetului federal, care include o suma colosala de 1.700 de miliarde de dolari, inclusiv 45 de miliarde de dolari pentru Ucraina. Textul primise sprijinul unor republicani, asigurand o adoptare facila și oferindu-i lui Joe Biden un succes legislativ…

- Presedintele american Joe Biden a semnat joi proiectul de lege al bugetului federal in valoare totala de 1,7 trilioane de dolari, care include 45 de miliarde pentru Ucraina, informeaza vineri AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Acest vast proiect de lege se refera la un buget de 1.700 miliarde de dolari, permițand evitarea paralizarii administrației federale americane (faimosul ”shutdown”). Din aceasta suma, 45 miliarde de dolari sunt prevazute pentru Ucraina. Dupa votul de joia trecuta in Senat, acest vot din Camera Reprezentanților,…

- Ministerul Finanțelor a publicat, marți, in transparența decizionala proiectul de buget pentru anul 2023. Intr-unul din documentele oficiale, cel referitor la situația macroeconomica, este menționat razboiul din Ucraina, insa, este folosita expresia propagata de oficialii ruși și propaganda de la Kremlin:…

- Ultimele sondaje arata ca republicanii sunt foarte aproape sa preia controlul, au șanse mari de a obtine in plus cel putin 10 pana la 20 de locuri in camera inferioara - suficient pentru a-si asigura o majoritate. In ceea ce priveste soarta Senatului democratii spera sa-si pastreze majoritatea. 40 de…

- Este a 255-a zi de la inceputul razboiului in Ucraina. SUA pregatește un nou pachet de asistența militara de 400 de milioane de dolari. Armata ucraineana a doborat vineri opt drone de origine iraniana.

- Guvernul Statelor Unite a anuntat noi livrari de arme catre Ucraina in valoare totala de 725 milioane de dolari, informeaza sambata DPA. Pachetul include sisteme suplimentare mobile de lansatoare de rachete HIMARS, munitie, vehicule blindate si materiale medicale, a declarat Casa Alba. "Vom continua…

- Fondul Monetar Internațional (FMI) a decis deblocarea a 1.3 miliarde de dolari, suma ce va reprezenta o finanțare de urgența pentru Ucraina. Acest instrument de ajutorare ar rolul de a face fața șocurilor alimentare.