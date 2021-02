Presedintele Joe Biden s-a angajat luni sa continue consolidarea relatiilor Statelor Unite cu India in timpul primei conversatii telefonice cu premierul indian Narendra Modi, mentionand schimbarile climatice si valorile democratice printre prioritatile comune, transmite AFP.



Discutia a continuat linia bunelor relatii stabilite de predecesorul sau, Donald Trump, care a efectuat o vizita de stat in India in urma cu un an, ultima sa deplasare in strainatate. Pentru administratia Trump, India a fost considerata un aliat major in linia dura pe care a adoptat-o fata de China.



