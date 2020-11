SUA: Preşedintele ales Joe Biden şi-a scrântit glezna Presedintele ales Joe Biden si-a luxat glezna dupa ce a alunecat in timp ce se juca cu cainele sau, conform unui anunt facut duminica de biroul sau, transmite Reuters.



Intr-o scurta declaratie, biroul lui Biden a informat ca incidentul s-a produs sambata si ca democratul in varsta de 78 de ani va fi examinat de un ortoped duminica "dintr-un exces de precautie".



Joe Biden a fost examinat ulterior de un specialist in ortopedie din Newark, Delaware.



Reporterii care l-au insotit au fost tinuti in autobuz si nu l-au putut vedea pe presedintele ales intrand in cladire.

