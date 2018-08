Raportul final, emis de Curtea Suprema din Pennsylvania si elaborat de un juriu popular caruia i-au fost prezentate concluziile anchetei, indica faptul ca 'aproape toate cazurile' presupuse sunt astazi prescrise si nu pot fi urmarite penal. In procedura penala americana, Ministerul Public poate prezenta faptele unui juriu popular, care decide daca exista sau nu dovezi pentru inceperea urmaririi penale. Doi preoti au fost inculpati pana in prezent, unul pentru agresiune sexuala repetata asupra mai multor copii, cel mai recent dintre aceste cazuri avand loc in 2010. Cel de-al doilea preot, acuzat…