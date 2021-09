Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american Antony Blinken va discuta, miercuri, in Germania cu partenerii sai din douazeci de tari puternic afectate de retragerea din Afganistan, dupa anuntul formarii noului guvern afgan, marti, informeaza France Presse. Seful diplomatiei americane a parasit Qatarul, cel mai mare…

- Secretarul de stat american, Antony Blinken, a anuntat vineri ca, la inceputul saptamanii viitoare, va merge in Qatar, unde s-au retras diplomatii americani responsabili cu Afganistanul si unde se desfasoara principalele discutii ale comunitatii internationale cu talibanii, noteaza AFP. …

- Afganii vorbesc despre un „sentiment absolut de depresie” dupa ce ultimele trupe americane au parasit țara peste noapte, iar talibanii au acum controlul complet, relateaza The Guardian . In timp ce talibanii au sarbatorit plecarea „ocupanților”, afganii care au crescut sub sentimentul de libertate oferit…

- Germania a evacuat aproape 3.000 de oameni originari din 43 de tari de pe aeroportul din Kabul, in timp ce Statele Unite au scos in numai 24 de ore 10.400 de persoane din Afganistan, relateaza Reuters. Printre cei evacuati de Germania se afla 143 de germani, in jur de 1.800 de afgani si circa 350 de…

- Khalil Haqqani, liderul taliban cautat de Statele Unite ale Americii și Organizația Națiunilor Unite, a fost fotografiat in capitala afgana Kabul, inaintea discuțiilor privind formarea unui nou guvern, relateaza BBC. Haqqani face parte din rețeaua cu același nume, care are printre adepți unii dintre…

- Presedintele american Joe Biden a decis sa aloce pana la 500 de milioane de dolari pentru a ajuta refugiatii si migrantii afgani. Victimele conflictului si alte persoane expuse riscurilor ca rezultat al situatiei din Afganistan vor primi bani din Fondul de urgenta pentru asistenta pentru refugiati si…

