Premierul bulgar Boiko Borisov, aflat in vizita la Washington, a discutat luni la Casa Alba cu presedintele american Donald Trump, pe agenda figurand intre altele proiectul centralei nucleare de la Belene, cooperarea in domeniul securitatii si diversificarii energetice si securitatea Marii Negre, transmite BTA.



Contrar planurilor, noteaza BTA, Trump a invitat media inainte de intalnirea tete-a-tete din Biroul Oval si a declarat presei ca SUA ar putea avea in vedere ridicarea vizelor pentru bulgari. "Vom lucra la aceasta problema", a spus liderul de la Casa Alba, subliniind ca Statele…