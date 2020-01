SUA, pregătite de război. Anunţul făcut de Donald Trump VIDEO Statele Unite "sunt pregatite sa ia toate masurile necesare", daca Iranul pune in pericol vietile americanilor, a spus presedintele Donald Trump. "Am actionat noaptea trecuta pentru a opri un razboi. Nu am actionat pentru a incepe un razboi", a afirmat Trump in prima sa declaratia la televiziune dupa moartea lui Soleimani, anuntata joi seara. Soleimani "a facut o pasiune bolnava din moartea unor oameni nevinovati. L-am prins in actiune si l-am lichidat", a spus Trump, aflat la Mar-a-Lago, proprietatea sa din Palm Beach. Trump nu a raspuns intrebarilor reporterilor. Soleimani,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

