Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, joi, in fata a peste 250 de angajati ai serviciilor de Ambulanta adunati la Iasi, ca, pentru a nu exista interpretari, le multumeste si colegilor de la SMURD, care "e bine sa lucreze in echipa" cu cei de la Ambulanta, dupa ce ministrul a avut un…

- Ucraina susține ca a lovit sambata un pod in regiunea ocupata a Marii Negre, Herson, vizand o ruta cheie de aprovizionare a Rusiei, potrivit Sky News. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Ministrul Apararii, Vasile Dancu, afirma ca prin declararea importantei strategice a Marii Negre, Romania devine o parte mult mai importanta a teritoriului aparat de NATO. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski afirma ca situatia de pe linia frontului este fara schimbari semnificativ. Cu unele miscari tactice armata ucraineana isi consolideaza apararea in regiunea Lugansk, in timp ce ”bombardamente brutale si cinice” continua la Harkov. Fii la curent cu cele…

- Armata ugandeza a anunțat ca a descoperit un centru de antrenament pentru atentatorii sinucigași cu bomba, potrivit Reuters, anunța mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Ministrii Apararii din NATO se intalnesc, miercuri, pentru a discuta despre cum sa reactioneze la amenintarile de securitate reprezentate de Rusia pe termen mediu si lung, inaintea unui summit de la sfarsitul lunii, potrivit dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat vineri, la Cotroceni, in deschiderea summitului B9 la care participa presedintii statelor NATO de pe Flancul Estic, ca riscurile de securitate la adresa Romaniei și in regiunea Marii Negre sunt in creștere și consolidarea posturii NATO in regiune „devine urgenta…

- Un ieșean a preferat sa cheme Ambulanta, intr-o zi extrem de aglomerata, pentru o durere banala, in loc sa ceara ajutorul dentistului. Mai mult, l-a amenințat pe medicul dispecer ca este responsabil pentru viața lui, conform Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…