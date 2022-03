SUA pregătesc 14 miliarde de dolari pentru Ucraina Alesii din Camera Reprezentantilor vor vota miercuri asupra unui pachet de ajutor de aproape 14 miliarde de dolari pentru criza ucraineana, care include o componenta economica si umanitara, dar si arme si munitii, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE…

Stiri pe aceeasi tema

- In pofida progreselor militare ale fortelor ruse, Ucraina nu va fi niciodata sinonima cu victoria pentru presedintele rus, Vladimir Putin, a dat asigurari marti presedintele american Joe Biden, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Statul Major din Ucraina trage un semnal de alarma și arata ca in ultimele zile rușii s-au regrupat și au facut planuri, iar acum se pregatesc de un asalt total asupra Kievului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Vin noi vești de la Bruxelles, dupa ce Rusia a invadat Ucraina, iar de 12 zile se dau lupte grele pe teritoriul statului aflat la granița cu Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Invazia rusa a produs infrastructurii din Ucraina daune evaluate la circa 10 miliarde de dolari, a declarat luni ministrul de resort, Oleksander Kubrakov, citat de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut 14,57 miliarde de lei din capitalizare, respectiv 6,2%, in aceasta saptamana, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a inregistrat o crestere cu 68,8%, in comparatie cu saptamana anterioara. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Lukoil a anuntat ca va plati 1,45 miliarde de dolari pentru a achizitiona o participatie de 9,99% in proiectul Shah Deniz, cel mai mare depozit de gaze naturale din Azerbaidjan, de la compania energetica Petronas din Malaezia, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ucraina a pierdut in termeni de Produs Intern Brut (PIB) circa 280 de miliarde de dolari incepand din 2014, anul cand Rusia a anexat peninsula Crimeea si a inceput conflictul armat in Donbas intre armata ucraineana si separatistii prorusi, a declarat vineri in parlamentul de la Kiev ministrul ucrainean…

- Datoria regiunii transnistrene fața de compania Moldovagaz a crescut cu 424 milioane de dolari in ultimele patru luni: octombrie, noiembrie, decembrie și ianuarie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…