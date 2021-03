Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda esecului de la alegerile parlamentare, PMP continua sa-si exploateze sansele de revenire in plin plan, bazandu-se atat pe alesii locali, cat si pe personalitatile din partid. Partidul format in jurul fostului presedinte Traian Basescu are inca trecere la nivel inalt in SUA, mai ales in randul…

- Presedintele american Joe Biden a semnat, miercuri, un decret pentru evaluarea deficitului de semiconductori la nivel mondial care a obligat producatorii de automobile din Statele Unite si alte regiuni sa reduca productia si a alarmat Casa Alba si Congresul, transmite Reuters. Deficitul de…

- Prețurile petrolului au crescut joi, pentru a patra sesiune consecutiva, la cel mai inalt nivel din ultimele 13 luni, susținute de politicile de relaxare monetara și de producția mai mica din Statele Unite, anunța Reuters. Petrolul Brent cu livrarea in aprilie a caștigat 19 cenți, 0,3%, pana…

- O terapie dezvoltata de compania Eli Lilly impotriva maladiei COVID-19, bazata pe o combinatie de anticorpi, a primit o autorizatie de utilizare in regim de urgenta din partea Administratiei pentru alimente si medicamente (Food and Drug Administration - FDA) din Statele Unite, au anuntat marti seara…

- Presedintele american Donald Trump a chemat la rugaciune pentru noua administratie de la Casa Alba, fara sa il numeasca insa pe succesorul sau, intr-un discurs de ramas bun difuzat marti, transmite Reuters.

- Viitorul președinte al SUA, Joe Biden, care va fi investit in funcție miercuri, vrea sa livreze in primele 100 de zile de mandat in jur de 100 de milioane de doze de vaccinuri. Unul dintre experții americani in sanatate publica, Antony Fauci, a spus ca obiectivul lui Biden este „in mod sigur posibil”.…

- Statele Unite au aplicat vineri noi sanctiuni unor persoane si entitati din Iran, in cadrul politicii de crestere a presiunii asupra regimului de la Teheran promovate de presedintele american Donald Trump, informeaza Reuters potrivit Agerpres. Mandatul republicanului Trump la Casa Alba se incheie…

- Actiunile marilor companii europene au incheiat tranzactiile de luni la cel mai ridicat nivel din ultimele 10 luni, iar titlurile germane au atins un nivel record, sustinute de promulgarea programului de ajutoare pentru pandemie din Statele Unite, de acordul pentru Brexit si de inceperea programului…