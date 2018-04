Noul secretar de stat american Mike Pompeo a declarat ca vede o "sansa reala" de progrese dupa intalnirea sa cu Kim Jong Un, adaugand ca o solutie cu Coreea de Nord trebuie sa treaca prin diplomatie, informeaza duminica AFP si Reuters.



Pompeo, tocmai numit in fruntea diplomatiei americane, s-a intalnit cu liderul nord-coreean in weekendul de Paste in timp ce era director al CIA, in cursul unei misiuni tinute un timp secreta.



"Scopul meu a fost sa incerc sa vad daca exista o sansa reala (de progrese). Cred ca exista", a declarat Pompeo intr-un interviu la canalul ABC News.

