Stiri pe aceeasi tema

- Noul sef al diplomatiei americane, Mike Pompeo, ii va intalni in acest weekend pe conducatorii sauditi si israelieni pentru a-i informa asupra proiectelor presedintelui Donald Trump privind acordul nuclear cu Iranul, scrie AFP. Pompeo a sosit sambata la Riad, prima etapa a unui turneu in Orientul…

- Noul sef al diplomatiei americane, Mike Pompeo, ii va intalni in acest weekend pe conducatorii sauditi si israelieni pentru a-i informa asupra proiectelor presedintelui Donald Trump privind acordul nuclear cu Iranul, scrie AFP. Pompeo a sosit sambata la Riad, prima etapa a unui turneu in Orientul Mijlociu…

- Noul sef al diplomatiei americane, Mike Pompeo, incepe sambata primul sau turneu in Orientul Mijlociu la aliati-cheie ai SUA, dupa ce s-a intalnit cu membrii NATO la Bruxelles, relateaza AFP. In timpul acestui turneu de trei zile, Pompeo se va deplasa in Arabia Saudita, Israel si Iordania,…

- Acordul nuclear iranian ramane in interesul Statelor Unite, a apreciat marti un inalt responsabil al Pentagonului, in timp ce presedintele american, Donald Trump, a afirmat ca este un acord "oribil", relateaza AFP. "Impartasesc parerea" secretarului Apararii, Jim Mattis, si a sefului Statului Major…

- Acordul nuclear iranian ramane in interesul Statelor Unite, a apreciat marti un inalt responsabil al Pentagonului, in timp ce presedintele american, Donald Trump, a afirmat ca este un acord "oribil", relateaza AFP. "Impartasesc parerea" secretarului Apararii, Jim Mattis, si a sefului Statului…

- Trump a asigurat, totodata, ca relatiile intre Statele Unite si Israel 'nu au fost niciodata atat de bune', transmite AFP. 'Daca pot, voi merge', a raspuns Trump, in prezenta premierului israelian, Benjamin Netanyahu, intrebat fiind despre o posibila calatorie la Ierusalim pentru deschiderea ambasadei…

- Președintele american Donald Trump i-a spus omologului sau Benjamin Netanyahu ca s-ar putea sa participe la inaugurarea ambasadei SUA la Ierusalim, programata in luna mai, scrie Agerpres citand AFP. In timpul vizitei efectuate de președintele Ierusalimului la Washington, Trump a dat asigurari ca relatiile…