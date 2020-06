Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, i-a avertizat vineri pe europeni in legatura cu riscurile unei ''dependente'' de China, care ameninta, potrivit lui, democratiile occidentale, relateaza AFP."Partidul Comunist Chinez doreste sa va forteze sa alegeti" intre Statele Unite si China, a avertizat…

- Ministrul american de externe, Mike Pompeo, i-a avertizat vineri pe europeni de riscurile „dependenței” de China, despre care a spus ca amenința democrațiile occidentale, potrivit AFP."Partidul Comunist Chinez vrea sa va forțeze sa alegeți" între Statele Unite și…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a calificat duminica conducerea Chinei drept o "provocare in crestere" pentru Statele Unite si pentru "toti oamenii liberi", transmite dpa. "Trebuie sa fim cu totii vigilenti fata de amenintarea pe care o reprezinta partidul comunist chinez la adresa…

- Acesta spune ca Beijingul trebui sa plateasca „compensatii” pentru daunele provocate de noul coronavirus. „Ei au provocat daune imense lumii”, a spus Peter Navarro la CNBC. „Un proiect de lege trebuie sa vizeze China (…). Nu-i vorba de a-i pedepsi, ci de a-i face sa dea socoteala”. Navarro, fost profesor…

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, s-a aratat joi deschis unei cooperari cu Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) pentru a lupta impotriva poliomielitei, in pofida deciziei Statelor Unite de a sista finantarea agentiei ONU pentru modul in care a gestionat pandemia de coronavirus, noteaza…

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, a anuntat ca Statele Unite vor redeschide un consulat in Groenlanda, dupa mai bine de sase decenii, in ceea ce pare a fi o tentativa din partea Washingtonului de a-si consolida prezenta in regiunea arctica in contextul competitiei pentru putere cu China si Rusia,…

- In timp ce tot mai multe țari și-au manitestat banuieli ca laboratorul P4 (foto) din Wuhan se afla la originea epidemiei de COVID-19, secretarul de stat american, Mike Pompeo, a acuzat China ca blocheaza accesul la aceasta instituție, scrie Washington Times. Intr-un interviu televizat, el a explicat…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, si-a intensificat marti criticile la adresa modului in care China gestioneaza pandemia de coronavirus, spunand ca Partidul Comunist Chinez inca ascunde de restul lumii informatii care ar fi necesare pentru prevenirea aparitiei de noi cazuri, relateaza Reuters,…