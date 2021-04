Stiri pe aceeasi tema

- Derek Chauvin, agentul de politie care l-a imobilizat pe afro-americanul George Floyd, decedat in incidentul produs pe 25 mai 2020 in orasul american Minneapolis, a fost gasit vinovat pentru toate acuzatiile.

- Procesul politistului alb acuzat de uciderea afro-americanului George Floyd a debutat marti cu selectia juratilor, la noua luni dupa drama care a deschis o ampla dezbatere despre rasism in SUA, transmit Reuters si AFP, potrivit AGERPRES. Tribunalul din Minneapolis (nordul SUA) a initiat aceasta…

- Consiliul local al orașului Minneapolis a aprobat fonduri pentru angajarea de influenceri care sa raspândeasca informații despre procesul lui Derek Chauvin, polițistul acuzat de uciderea lui George Floyd, pe platformele social media, relateaza Insider.Consilierii au aprobat la sfârșitul…

- Procesul lui Derek Chauvin, fostul polițist acuzat de uciderea lui George Floyd, un barbat afro-american din Minnneapolis, incepe in martie. Autoritațile se pregatesc cu masuri de securitate fara precedent, baricadand tribunalul in care se va desfașura procesul, de teama unor proteste, relateaza Fox…

- Gabor Sandor a fost numit secretar de stat la Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu publicata, vineri, in Monitorul Oficial. Premierul a decis tot vineri eliberarea din functia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor si…

- Selectionata Danemarcei a cucerit al doilea sau titlu consecutiv de campioana mondiala la handbal masculin, duminica seara, la Cairo, dupa ce a invins in finala echipa Suediei cu scorul de 26-24 (13-13). AGERPRES (AS-editor: Mihai Tenea, editor online: Andreea Preda)

- Presedintele american, Joe Biden, a estimat luni ca Statele Unite se vor apropia de imunitatea colectiva in fata COVID-19 pana in vara, afisandu-si increderea in dezvoltarea vaccinurilor, scrie AFP. "Sunt increzator in faptul ca pana in vara ne vom apropia semnificativ de imunitatea colectiva",…

- Presedintele american, Joe Biden, a estimat vineri ca pandemia de COVID-19 va face mai mult de 600.000 de victime in Statele Unite, noteaza AFP. "Suntem la 400.000 de morti si ar urma sa ajungem la mai mult de 600.000", a declarat noul lider de la Casa Alba. "Sunt familii carora…