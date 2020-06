Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul american al justitiei, Bill Barr, a afirmat joi ca "agenti straini" incearca sa "exacerbeze violenta" in manifestatiile organizate dupa moartea lui George Floyd, relateaza AFP. Pana in prezent, 51 de persoane au fost arestate de autoritatile federale in legatura cu "revoltele violente", a…

- PSV Eindhoven l-a exclus din lot pe Denzel Dumfries, dupa ce acesta a participat la un protest impotriva rasismului si a brutalitatii politiei, clubul invocand motive legate de coronavirus, scrie Agerpres.„Jucatorul in varsta de 24 de ani va urma un program individual de antrenament pana la sfarsitul…

- Derek Chauvin, ofiterul de poliție care a stat cu genunchiul pe gatul lui George Floyd in timpul protestelor din Minneapolis, va fi acuzat de crima de gradul al doilea - omor cu intentie, dar fara premeditare, potrivit CNN. Și colegii sai vor fi puși sub acuzare.

- Funeraliile lui George Floyd, afro-americanul care si-a pierdut viata pe 27 mai in Minneapolis, ca urmare a modului in care a fost maltratat de un ofiter de politie alb, va avea loc pe 9 iunie, la ora locala 11.00, la Houston, orasul de origine al victimei si unde familiei sa locuieste in continuare,…

- Președintele american Donald Trump a anunțat duminica ca administrația sa va adauga organizația de extrema stânga „Antifa” pe lista de organizații teroriste din SUA, potrivit AFP."Statele Unite vor înregistra Antifa în categoria organizațiilor teroriste",…

- George Floyd și Derek Chauvin, fostul ofițer de poliție acuzat de omor din culpa în cazul morții afro-americanului, ar fi lucrat împreuna la un club din Minneapolis pâna de curând, relateaza televiziunea locala KSTP.O fosta proprietara de club din Minneapolis afirma ca…

- Fostul politist Derek Chauvin din Minneapolis a fost arestat vineri in legatura cu moartea, in aceasta saptamana, a lui George Floyd, un afroamerican al carui deces a declansat proteste in intreaga tara, relateaza DPA, Reuters si AFP, citate de Agerpres.

- Moartea unui barbat de culoare american, George Floyd - neinarmat - in urma unei arestari ”in forta” a declansat un val de furie la Minneapolis, unde familia victimei denunta o folosire ”excesiva si inumana” a fortei si rasismul politiei in acest oras din Minnesota, in nordul Statelor Unite, relateaza…