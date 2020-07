SUA: Poliţia i-a dispersat pe protestatarii din 'zona autonomă' din Seattle, operând zeci de arestări Politia a recastigat controlul asupra asa-numitei 'zone autonome' din orasul american Seattle, creata la inceputul lunii iunie, in timpul protestelor impotriva brutalitatii si rasismului fortelor de ordine, relateaza joi dpa.



Cel putin 32 de persoane au fost arestate.



Operatiunea, inceputa cu putin inainte de rasaritul soarelui, a durat cateva ore, politistii ramanand in zona pentru a impiedica revenirea protestatarilor.

Unul dintre arestati, un barbat in varsta de 29 de ani, avea in posesia lui o teava mare de metal si un cutit de bucatarie.

… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politia a recastigat controlul asupra asa-numitei 'zone autonome' din orasul american Seattle, creata la inceputul lunii iunie, in timpul protestelor impotriva brutalitatii si rasismului fortelor de ordine, relateaza joi dpa.Cel putin 32 de persoane au fost arestate, potrivit agerpres.ro.…

- Primarul Seattle-ului a emis un ordin executiv pentru dispersarea protestatarilor și reocuparea Dealului Capitolului din centrul orașului care a fost declarat „zona autonoma” de manifestanții Black Lives Matter, relateaza ABC News.Jenny Durkan, primarul orașului Seattle, a anunțat…

- Protestele masive din orașul Seattle au devenit motiv de cearta pe Twitter intre președintele Statelor Unite, Donald Trump, primarul orașului și guvernatorul statului Washington, ambii membri ai Partidului Democrat, transmite digi24.ro.

- Protestele masive din orașul Seattle au devenit motiv de cearta pe Twitter intre președintele Statelor Unite, Donald Trump, primarul orașului și guvernatorul statului Washington, ambii membri ai Partidului Democrat, relateaza CNN.

- Donald Trump a fost dus de Secret Service intr-un buncar din Casa Alba. Momentul s-a petrecut vineri, 29 mai, in prima seara de proteste din fata Casei Albe, a relatat presa americana in aceasta dimineata.Agentii Secret Service au luat decizia de a-l duce pe presedintele Statelor Unite ale Americii,…

- Cel putin 27 de persoane au fost retinute in cursul protestelor desfasurate in orasul american Seattle, anunta Politia metropolitana, citata de CNN, informeaza Mediafax.Protestatarii retinuti sunt acuzati de atacuri, incendieri, distrugeri si jafuri, a declarat Carmen Brest, seful Politiei…

- Seful securitatii interne din Hong Kong, John Lee, a avertizat luni impotriva 'terorismului in crestere' din fosta colonie britanica, la o zi dupa ce politia a dispersat in forta manifestantii pentru democratie si a efectuat arestari, transmite Reuters. Protestatarii au iesit in strada cu miile,…

- Sute de persoane au protestat, sambata, in Berlin, fata de restrictiile impuse de autoritati din cauza pandemiei de Covid-19. Politia a anuntat ca a arestat peste 100 de persoane. Protestatarii au strigat...