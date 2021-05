SUA. Poliția i-a confundat cenușa fetiței cu droguri Incidentul a avut loc in urma unui control in mașina unui barbat, dupa ce polițiștii au efectuat un test asupra unei pulberi suspecte gasite in autovehicul. Mai mult, șoferul era chiar tatal fetiței decedate. Metamfetamina? Ecstasy? Polițiștii din orașul Springfield, Illinois, au fost siguri ca au gasit droguri cand au descoperit un mic flacon plin […] The post SUA. Poliția i-a confundat cenușa fetiței cu droguri first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

