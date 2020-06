Stiri pe aceeasi tema

- Sute de mii de americani au ieșit in strada, in orașele mari și orașele mici, de la un capat la celalalt al Statelor Unite ale Americii, marcand cea mai mare mobilizare din istorie impotriva violenței polițienești și a rasismului sistemic provocat de uciderea poliției de George Floyd in Minneapolis,…

- Ministrul american al justitiei, Bill Barr, a afirmat joi ca "agenti straini" incearca sa "exacerbeze violenta" in manifestatiile organizate dupa moartea lui George Floyd, relateaza AFP. Pana in prezent, 51 de persoane au fost arestate de autoritatile federale in legatura cu "revoltele violente", a…

- Nedum Onuoha, 33 de ani, fundașul lui Salt Lake City, afirma dupa ce George Floyd a fost omorat de un polițist: ”Ma gandesc in fiecare clipa ce s-ar intampla daca polițiștii interpreteaza greșit intențiile mele” CONTEXT: Pe 25 mai, George Floyd a fost omorat de un polițist din Minneapolis (Minnesota),…

- Laywin Kurzawa, fundașul stanga al roș-albaștrilor, a fost unul dintre cei 20.000 de parizieni care au protestat impotriva violenței poliției, dupa uciderea lui George Floyd CONTEXT: Pe 25 mai, George Floyd a fost omorat de un polițist din Minneapolis (Minnesota), dupa ce a fost presat cu genunchiul…

- Conform anuntului facut de avocatul familiei, Ben Crump, mai multe ceremonii in memoria sa sunt programate pana la momentul inmormantarii. Prima comemorare va avea loc joi dupa-amiaza, in Minneapolis, unde George Floyd, in varsta de 46 de ani, a murit dupa ce un politist alb i-a apasat pe…

- Grupul de hackeri Anonymous si-a facut simtita prezenta si in evenimentele tulburi care au urmat uciderii lui George Floyd de catre politistul Derek Chauvin de la Politia din Minneapolis. Intr-un videoclip, Anonymous cere acuzarea lui Chauvin si ameninta ca va expune coruptia din politie din Statele…

- George Floyd, un american de culoare prezentat drept un om generos care si-a pierdut locul de munca din cauza pandemiei covid-19, a murit cu fata la pamant si gatul sub genunchiul unui politist alb la Minneapolis, in nordul Statelor Unite, unde a venit din Texas pentru a incepe o noua viata, relateaza…

- Moartea unui barbat de culoare american, George Floyd - neinarmat - in urma unei arestari ”in forta” a declansat un val de furie la Minneapolis, unde familia victimei denunta o folosire ”excesiva si inumana” a fortei si rasismul politiei in acest oras din Minnesota, in nordul Statelor Unite, relateaza…