- Politia din Minneapolis va fi "destructurata", au declarat duminica consilierii municipali din acest oras american unde a murit George Floyd, cea ce a declansat manifestatii pe întreg teritoriul Statelor Unite si în lume împotriva rasismului din rândul fortelor de ordine,…

- Ministrul american al justitiei, Bill Barr, a afirmat joi ca "agenti straini" incearca sa "exacerbeze violenta" in manifestatiile organizate dupa moartea lui George Floyd, relateaza AFP. Pana in prezent, 51 de persoane au fost arestate de autoritatile federale in legatura cu "revoltele violente", a…

- Barack Obama a salutat miercuri „schimbarea de mentalitate” la americanii care manifesteaza impotriva rasismului si violentelor politiei. Fostul presedinte al Statelor Unite crede ca acest lucru ar putea conduce la reforme la nivel national, potrivit The New York Times . Predecesorul lui Donald Trump…

- Secretarul american al Apararii Mark Esper s-a declarat miercuri, in mod public, impotriva desfasurarii armatei americane pe teritorul Statelor Unite - teatrul unor manifestatii antirasiste dupa uciderea lui George Floyd, un afroamerican, la la 25 mai, la Minneapolis, de catre un politist alb, relateaza…

- Funeraliile lui George Floyd, afro-americanul care si-a pierdut viata pe 27 mai in Minneapolis, ca urmare a modului in care a fost maltratat de un ofiter de politie alb, va avea loc pe 9 iunie, la ora locala 11.00, la Houston, orasul de origine al victimei si unde familiei sa locuieste in continuare,…

- SUA au inceput luni o noua saptamana pe fondul violentelor de strada inregistrate in ultimele zile in mai multe orase, in urma incidentului din Minneapolis soldat cu moartea lui George Floyd, un barbat afro-american care a decedat dupa ce un ofiter de politie alb l-a apasat cu genunchiul pe gat timp…

- Politistul Derek Chauvin, implicat in moartea lui George Floyd, un afro-american in varsta de 46 de ani, in timpul unei arestari la Minneapolis, in nordul Statelor Unite, a fost arestat, au anuntat vineri autoritatile locale, scrie AFP.