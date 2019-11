Stiri pe aceeasi tema

- 30 de migranți, cu vârste cuprinse între 15 și 60 de ani, au fost descoperiți, sâmbata, într-o pensiune dezafectata din orașul Sântana, din județul Arad, a anunțat, duminica Poliția de Frontiera

- Cozi mari de camioane s-au format la granita cu Ungaria. Timpul de asteptare ajunge la doua ore la Petea și o ora și jumatate la Nadlac 2, anunța MEDIAFAX.Potrivit aplicației de monitorizare a traficului la granița, dezvoltata de Poliția de Frontiera, luni, timpii de așteptare la vama Petea…

- Primaria Constanta a incheiat cu o societate din Bucuresti un contract de prestari servicii privind serviciul de intretinere ascensoare si asigurarea de piese de schimb necesare mentinerii in functiune a echipamentelor aferente obiectivului de investitii "Construire Parcare Multietajata P 7E T, in statiunea…

- Timpii de asteptare la vama Nadlac II, din judetul Arad, au depasit, duminica dimineata, 60 de minute, pe sensul de iesire din tara. In zona s-a format o coloana de masini, informeaza romania24.ro. Potrivit aplicatiei de monitorizare a traficului la granitele din Romania, dezvoltata de Politia de Frontiera,…

- Poliția de Frontiera informeaza ca pe parcursul celor trei luni de vara, in unele puncte de trecere a frontierei de stat și in anumite perioade de timp se poate inregistra un flux majorat al unitaților de transport, iar acest fapt ar condiționa o circulație mai anevoioasa și o

- La ora actuala toate punctele de trecere activeaza in regim normal. Poliția de Frontiera informeaza ca pe parcursul celor trei luni de vara, in unele puncte de trecere a frontierei de stat și in anumite perioade de timp se inregistreaza un flux majorat al unitaților de transport,

- Politia de frontiera bavareza a depistat sambata un german in varsta de 66 de ani care conucea mașina de aproape zece ani fara permis auto. Ofiterii au oprit masina barbatului, langa Neuburg am Inn, la granita cu Austria, la controlul obisnuit de la frontiera. Oamenii legii au devenit banuitori in momentul…

- Seful politiei nord-irlandeze a declarat joi ca nu dispune de efective suficiente pentru a restabili eventualele controale la frontiera cu Republica Irlanda, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. "Avem mai putin de 7.000 de agenti, deci nu avem suficienti oameni - chiar si cu cresterea recenta a…