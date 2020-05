Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul din Minnesota, Tim Walz, a declarat sambata ca va "mobiliza in totalitate Garda Nationala" din acest stat american din cauza revoltelor ce continua, o decizie fara precedent in istoria de 164 de ani a acestei forte, transmite dpa, citata de Agerpres.

- Purtând pancarte cu "Stop Killing Us" si "Black Lives Counts", sute de persoane au protestat și vineri seara în fața Casei Albe, iar protestele par sa se intensifice în Minnesota, autoritațile fiind pregatite și pentru a face fața violențelor, scrie AFP. Polițistul…

- Cinci sute de soldati ai Garzii Nationale au fost mobilizati vineri dimineata pentru a restabili calmul in orasul Minneapolis (nordul SUA), dupa o a treia noapte consecutiva de violente in urma mortii unui afroamerican in cursul arestarii sale de catre politie, informeaza AFP, citand un comunicat…

- Politia a intervenit cu gaze lacrimogene, in timp ce protestatarii au aruncat cu pietre si au pulverizat graffiti, iar mai multe magazine au fost jefuite. Proteste au fost, de asemenea, la Chicago, Illinois, Los Angeles, California si Memphis, Tennessee. Guvernatorul din Minnesota,…