Stiri pe aceeasi tema

- In cele 19 ore, cat a durat drumul lor intre Pamant și Stația Spațiala Internaționala, astronauții americani trimiși in misiunea NASA-SpaceX, Bob Behnken (49 de ani) și Doug Hurley (53 de ani), au oferit lumii un tur unic, in direct, al bordului vehiculului spațial Crew Dragon.

- Duminica, dupa 19 ore de zbor, capsula Crew Dragon cu cei doi astronauți americani la bord s-a conectat cu ISS. Specialiști in domeniu susțin ca succesul misiunii rachetei SpaceX poate fi considerata o adevarata “revoluție economica”. Aceasta misiune poate sa para unora doar un pas modest in explorarea…

- Dumitru Prunariu a explicat pentru MEDIAFAX cum s-a schimbat rolul astronautilor de la zborul sau in spatiu la tehnologia de la bordul navetei Crew Dragon, dupa ce Doug Hurley si Bob Behnken au facut un tur...

- SpaceX, compania spatiala privata a miliardarului Elon Musk, a lansat doi astronauti americani pe orbita, sambata, din Florida, intr-o misiune ce marcheaza primul zbor spatial al unor astronauti americani de pe pamant american in aproape 10 ani, transmite Reuters. O racheta Falcon 9, apartinand companiei…

- SpaceX si NASA au lansat, sambata, naveta Crew Dragon, prima misiune cu echipaj uman din cadrul acestei colaborari. Naveta s-a ridicat timp de 15 minute, dupa care a intrat pe traseul pe care il va urma timp de 19 ore pana la Statia Spatiala Internationala, care se afla pe orbita.Lansarea…

- SpaceX și NASA se pregatesc sambata de a doua incercare de lansare a unei misiuni istorice: pentru prima oara, racheta Falcon 9 va trimite o capsula Crew Dragon cu echipaj uman pana la Stația Spațiala Internaționala.

- Misiunea Demo-2, care semnaleaza revenirea la lansari spatiale cu echipaj uman de pe pamant american si cu tehnologie americana, mai propune o premiera - cei doi piloti ai NASA care vor urca la comanda capsulei Crew Dragon vor dispune de noi costume spatiale concepute tot de compania lui Elon Musk,…

- Misiunea va fi realizata la bordul noii capsule Crew Dragon a SpaceX. O astfel de misiune nu a mai fost efectuata de aproximativ 10 ani. Potrivit NASA, misiunea celor doi astronauți americani va avea loc pe 27 mai, acesta fiind primul zbor cu echipaj uman lansat din Statele Unite in ultimii aproape…