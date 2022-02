Stiri pe aceeasi tema

- Politia canadiana a alungat ultimii demonstranti de pe Podul Ambassador, un pod-cheie pentru comerțul transfrontalier intre Canada și Statele Unite, a carui blocare timp de o saptamana a avut consecinte economice grave.

- Premierul din Ontario, epicentrul protestului impotriva masurilor anti-Covid din Canada, a declarat vineri stare de urgența in provincia sa din cauza demonstrațiilor „ilegale” care au loc de doua saptamani, informeaza Hotnews . „Vom lua toate masurile necesare pentru a ne asigura ca granița este redeschisa.…

- O nou punct de frontiera intre Canada și Statele Unite este blocat de protestatarii care se opun masurilor sanitare, a declarat joi poliția din Manitoba, la patru zile dupa blocarea Podului Ambassador din Ontario, informeaza News.ro . „Un protest care implica un numar mare de vehicule și echipamente…

- O nou punct de frontiera între Canada și Statele Unite este blocat de protestatarii care se opun masurilor sanitare, a declarat joi poliția din Manitoba, la patru zile dupa blocarea Podului Ambassador din Ontario, scrie AFP.„Un protest care implica un numar mare de vehicule și echipamente…

- Primarul din Ottawa considera ca situatia este „scapata de sub control” in orasul Ottawa, paralizat de mai mult de o saptamana de opozantii masurilor sanitare, și a declarat duminica „stare de urgenta” in capitala canadiana. Protestele, care au debutat la Ottawa sambata, 29 ianuarie, s-au extins in…

- Freedom Convoy” a inceput ca o miscare impotriva certificatului Covid de trecere a frontierei pentru transportatori, dar a devenit o voce puternica impotriva masurilor sanitare impuse de guvernul condus de prim-ministrul Justin Trudeau. Protestatarii au blocat centrul Ottawa in ultimele opt zile, unii…

- Confruntat cu exasperarea populatiei locale care denunta amenintarile, hartuirea si poluarea fonica din cauza claxoanelor neincetate, seful politiei Peter Sloly a promis ca va ''pune capat acestei manifestatii ilegale si de un pericol inacceptabil'', fara a furniza insa un termen precis.Just a bunch…

- Incidente violente au izbucnit vineri seara la Rotterdam intre fortele de ordine si manifestatii contra masurilor restrictive impuse de autoritatile olandeze din cauza pandemiei de Covid-19, informeaza News.ro . Politia olandeza a impuscat si ranit cel putin doua persoane, in timp ce protestatarii au…