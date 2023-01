SUA: Ploile abundente record de Revelion au lăsat fără energie electrică zeci de mii de locuitori în California Cerul insorit de duminica a oferit un ragaz dupa ploile torentiale, dar o furtuna majora traverseaza vestul Pacificului si va ajunge in California in zilele urmatoare,informeaza tca/dpa, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE…

Stiri pe aceeasi tema

- Consumul global de carbune este pe cale sa creasca cu 1,2% in 2022, la un nivel record in acest an, potrivit unui raport al Agentiei Internationale pentru Energie (AIE), citat de CNBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Resursele de energie primara au scazut cu 1,8%, iar cele de energie electrica au scazut cu 4,3% in primele noua luni ale anului, comparativ cu perioada similara din 2021, arata datele publicate luni de INS, relateaza Medifax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Zeci de mii de persoane din South Australia au ramas fara electricitate dupa ce o furtuna puternica a lovit statul australian, transmite agentia Xinhua, potrivit Agerpres.South Australia a inregistrat sambata peste 423.000 de fulgere si viituri in timpul unei furtuni insotite de vanturi cu viteze de…

- Hydro-Quebec, firma care gestioneaza energia electrica in provincia canadiana Quebec, intenționeaza sa realoce energia furnizata firmelor cripto miniere, conform cointelegraph.com. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Țarile UE sunt pregatite sa furnizeze Ucrainei energie electrica, iar acum se lucreaza la creșterea limitelor de capacitate, a declarat comisarul european pentru energie, Kadri Simson, intr-un interviu acordat UNIAN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Vicepremierul Republicii Moldova Andrei Spinu a facut duminica un apel catre populație și firme sa economiseasca energia electrica. „Incepand cu ziua de maine, țara noastra va avea un deficit de energie electrica”, spune el. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Marți, 11 octombrie, rușii au bombardat trei districte din regiunea Dnipropetrovsk, in urma carora s-au inregistrat distrugeri pe scara larga, afirma șeful Consiliului regional din Dnipropetrovsk, Mikola Lukașuk, potrivit RBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Fotbalul profesionist danez a ajuns la un acord cu detinatorii drepturilor de televizare a meciurilor pentru a reduce consumul de energie electrica pe stadioane, incepand cu urmatoarea etapa de campionat, din cauza preturilor ridicate la energie in toata Europa, informeaza EFE și Agerpres. Fii…