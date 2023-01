Stiri pe aceeasi tema

- Ploile abundente record de Revelion au lasat fara energie electrica zeci de mii de locuitori in California, desi au contribuit la refacerea aprovizionarii cu apa a statului american, extrem de afectat de seceta in 2022, informeaza tca/dpa.

- Cerul insorit de duminica a oferit un ragaz dupa ploile torentiale, dar o furtuna majora traverseaza vestul Pacificului si va ajunge in California in zilele urmatoare,informeaza tca/dpa, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ninsorile puternice au afectat regiunile nordice inca de saptamana trecuta, blocand sute de vehicule pe autostrazi, intarziind serviciile de livrare și provocand 11 decese pana sambata.

- Cel puțin doua persoane au murit marți, in nordul Californiei, dupa ce un cutremur puternic produs in largul coastei americane a provocat alunecari de teren și a lasat fara curent electric zeci de mii de oameni. Cutremurul cu magnitudinea 6,4 s-a produs in cursul nopții la aproximativ 40 de kilometri…

- Cel putin 50 de persoane au murit in urma inundatiilor si a alunecarilor de teren provocate de ploile abundente in Kinshasa, capitala Republicii Democrate Congo, a anuntat marti seful politiei, Sylvano Kasongo, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- ANAF publica pe portalul propriu prima lista a contribuabililor persoane juridice care nu au obligații restante, aferenta trimestrului III al anului curent. Lista cuprinde un numar de 571.300 de contribuabili persoane juridice care și-au declarat și achitat la scadența obligațiile fiscale de plata…

- Cel puțin 14 persoane au fost impușcate, 9 fiind grav ranite, in timpul unei incaierari sangeroase in noaptea de Halloween in zona de vest a orașului Chicago. Trei dintre victime sunt copii, potrivit Daily Mail. ???? #BREAKING : Mass Shooting at East Garfield Park ???? #Chicago | #Illinois Right now…