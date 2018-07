Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un interviu acordat televiziunii Fox News la Helsinki, dupa intalnirea cu omologul sau rus Vladimir Putin, presedintele american Donald Trump a sustinut luni noaptea ca Statele Unite achita 91% din costul securitatii Europei, informeaza DPA. In dialog cu comentatorul politic Sean Hannity, Trump…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat televiziunii Fox News ca Donald Trump considera Crimeea o parte a Ucrainei, informeaza DPA. "Suntem constienti de pozitia presedintelui Trump potrivit careia Crimeea este parte a Ucrainei. Mi-a spus asta azi", a dezvaluit Putin, in interviul…

- Rusia este dispusa sa discute cu Statele Unite despre acuzatiile conform carora s-a fi amestecat in alegerile americane, lucru pe care Moscova il neaga, a relatat luni agentia rusa de presa RIA, inaintea reuniunii dintre presedintele rus Vladimir Putin si presedintele american Donald Trump de la…

- Presedintele Donald Trump a provocat critici in Statele Unite, inclusiv din partea propriului partid, prin atitudinea sa la intalnirea de luni, de la Helsinki, cu omologul sau rus, Vladimir Putin, informeaza Reuters.Doi senatori republicani si un fost director al Agentiei Centrale de Informatii…

- Rusia nu s-a amestecat in alegerile prezidentiale din SUA din 2016 si nu are vreo astfel de intentie, a declarat luni presedintele rus Vladimir Putin, in conferinta de presa comuna cu omologul sau american Donald Trump dupa intrevederea lor de la Helsinki, transmite Reuters. ''Presedintele…

- Intrevederea dintre presedintele rus, Vladimir Putin, si omologul sau american, Donald Trump, va avea loc la Helsinki, luni, 16 iulie, la ora 13:00, ora locala, (ora locala coincide cu ora Moscovei) si se va desfasura la Palatul Prezidential, situat chiar in centrul capitalei finlandeze – a declarat…

- Coats a afirmat ca Rusia, China, Iranul si Coreea de Nord lanseaza zilnic atacuri cibernetice asupra retelelor de computere ale autoritatilor federale, statale si locale din Statele Unite, ale corporatiilor si institutiilor de invatamant americane. El a exprimat gravitatea situatiei spunand…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american, Donald Trump, se vor intalni pe 16 iulie, la Helsinki, pentru primul lor summit bilateral, au anuntat joi Kremlinul si Casa Alba, transmit agentiile internationale de presa. Cu prilejul intrevederii de la Helsinki vor fi abordate ‘stadiul actual…