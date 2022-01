Stiri pe aceeasi tema

- O invadare a Ucrainei ar implica Rusia intr-un conflict "violent si sangeros'' si ar echivala cu crearea ''unei noi Cecenii'', a avertizat premierul britanic, Boris Johnson. Londra a anuntat luni ca va repatria o parte din personalul sau diplomatic in Ucraina, in contextul amenintarii tot mai mari din…

- Consilieri politici din Rusia, Ucraina, Franta si Germania vor avea marți, 25 ianuarie, la Paris, discutii in „formatul Normandia” cu privire la situatia din estul Ucrainei, a declarat sambata o sursa de la Kremlin, citata de Reuters. Moscova va fi reprezentata la aceste discutii de negociatorul-sef…

- O ''solutie diplomatica'' este inca posibila, daca Moscova accepta dialogul pentru a dezamorsa criza din jurul Ucrainei, a declarat, vineri, secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, intr-o conferinta de presa la Washington, relateaza AFP. ''Suntem gata sa raspundem cu forta la o noua agresiune…

- Peste 10.000 de soldați ruși se intorc la bazele lor permanente dupa exerciții de o luna in apropiere de Ucraina, anunța Reuters, citand agenția de presa Interfax și armata rusa. Interfax a precizat ca exercițiile au avut loc in mai multe regiuni din apropierea Ucrainei, inclusiv in Crimeea, pe care…

- Ministrul ucrainean al apararii, Oleksii Reznikov, a declarat pentru CNN ca va avea loc un „masacru cu adevarat sangeros" daca Rusia decide sa invadeze Ucraina si a avertizat ca „si rusii se vor intoarce in sicrie", pe fondul ingrijorarilor cu privire la miscarile de trupe la granita tarii. Reznikov…

- ​​Presa din întreaga lume, inclusiv România, vorbește cu îngrijorare despre posibilitatea unei invazii ruse în Ucraina, pe fondul rapoartelor americane privind prezența masiva a armatei Moscovei la frontiera estica a Ucrainei. Sentimentul este de înțeles: perspectiva unui…

- Ucraina nu renunta la planul sau de aderare la NATO si respinge „garantiile de securitate” cerute de Rusia, a declarat ministrul de Externe Dmitri Kuleba intr-un interviu acordat AFP in care face apel la Occident sa faca acelasi lucru.

- SUA livreaza Ucrainei doua nave de patrulare pentru a se apara mai bine in fața amenințarilor tot mai crescute ale Rusiei. O nava, care transporta doua ambarcatiuni de patrulare reconditionate, foste ale Garzii de Coasta a SUA, destinate sa consolideze Fortele maritime ucrainene, a tranzitat sambata…