Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda faptului ca monedele de la marginea zonei euro au inregistrat joi deprecieri fata de euro, leul a avut o evolutie calma, fasa a se evidentia eventuale interventii ale BNR. Cursul monedei unice a scazut de la 4,8167 la 4,8157 lei, intr-o sedinta in care tranzactiile se realizau in culoarul 4,815…

- Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare ARSVOM anunta organizarea si desfasurarea unei licitatii pentru atribuirea contractului "Servicii de intocmire studiu de fezabilitate pentru nava specializata de cautare si salvare pe mare cu capacitatea de 100 de persoane salvateldquo;. Valoarea estimata…

- Indicele Dow Jones al Bursei de la New York a incheiat ședința de joi a Bursei de la New York cu cea mai mare scadere inregistrata intr-o zi, transmit USA Today, CNN și Fox News. Și Bursa din Tokyo a inregistrat vineri scaderi masive, indicele Nikkei scazand cu 4% fața de joi, potrivit CNBC. Piețele…

- Inca o zi neagra pentru leu. Euro sparge și pragul de 4,81 lei și marcheaza cea mai mare valoare din istorie in raport cu moneda naționala Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, vineri, un curs de referinta de 4,8127 lei/euro, in crestere cu 0,12% fata de valoarea atinsa joi. Acesta este cel…

- Euro, la un pas de maximul istoric. Dolarul și aurul marcheaza noi recorduri pe piața romaneasca Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, marți, un curs de referinta de 4,7800 lei/euro, in crestere cu 0,11% fata de valoarea atinsa luni. Valoarea anunțata marți este foaret aproape de maximul istoric…

- Virusul a fost transmis intre doi soti, in orasul Chicago, a comunicat Centrul american pentru Controlul si Prevenirea Epidemiilor. Conform celui mai recent bilant anuntat de autoritatile chineze, pe teritoriul Chinei se inregistreaza 171 de decese generate de coronavirus si 8.137 de cazuri confirmate.Numarul…

- O marca postala din emisiunea "Principatele Unite", cu valoarea nominala de 30 de parale, si un timbru postal cu efigia domnitorului Alexandru Ioan Cuza in oval, cu valoarea nominala de 5 parale, vor putea fi observate in micro-expozitia "Mici insemne ale unor mari nazuinte. Simboluri ale Unirii…

- Ministerul de Finante, condus de Florin Citu, a imprumutat, marti, 3 miliarde de euro de pe pietele externe, in prima emisiune de obligatiuni denominate in euro din 2020. O parte dintre acestea au scadenta pe 12 ani, cealalta pe 30 de ani. Investitorii au plasat ordine de 12 miliarde de euro, de peste…