- Ceea ce s-a intamplat ieri (miercuri, n.red.) la Washington este in egala masura ingrozitor si revoltator, a reactionat presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a doua zi dupa ce sute de manifestanti pro-Trump au reusit sa patrunda in sediul Congresului SUA pentru a bloca procedura de…

- Mii de membri ai Garzii Nationale vor fi desfasurati la Washington DC, pentru urmatoarele 30 de zile, perioada care va acoperi ceremonia de inaugurare a Joe Biden, dupa ce sute de manifestanti pro-Trump au reusit sa patrunda miercuri în sediul Congresului SUA pentru a bloca procedura de certificare…

- Mii de membri ai Garzii Nationale vor fi desfasurati la Washington DC, pentru urmatoarele 30 de zile, perioada care va acoperi ceremonia de inaugurare a Joe Biden, dupa ce sute de manifestanti pro-Trump au reusit sa patrunda miercuri in sediul Congresului SUA.

- Mii de membri ai Garzii Nationale vor fi desfasurati la Washington DC, pentru urmatoarele 30 de zile, perioada care va acoperi ceremonia de inaugurare a Joe Biden, dupa ce sute de manifestanti pro-Trump au reusit sa patrunda miercuri in sediul Congresului SUA pentru a bloca procedura de certificare…

- Cancelarul german, Angela Merkel, a reacționat dupa evenimentele șocante din SUA și a spus ca protestatarii din SUA, susținatori ai lui Trump, au luat cu asalt sediul Congresului din Washington fiindca președintele in exercițiu nu și-a recunoscut infrangerea in fața adversarului sau, Joe Biden, la alegerile…

- Potrivit cancelarului, acest asalt a avut la origine faptul ca presedintele in exercitiu al SUA nu si-a recunoscut infrangerea in fata adversarului sau democrat Joe Biden la scrutinul prezidential din 3 noiembrie. Ministrul Justiției anunța ce a decis in privința creșterii varstei de pensionare a…

- Polonia are incredere in puterea democratiei americane, a declarat joi presedintele Andrzej Duda, a doua zi dupa ce manifestanti pro-Trump au invadat cladirea Capitoliului din Washington, intrerupand o sesiune comuna a Congresului consacrata certificarii victoriei lui Joe Biden in alegerile prezidentiale…

- FBI face un apel la americani sa-i ajute la identificarea persoanelor care au instigat la violența atunci cand au vandalizat Capitoliul din Washington, sediul Congresului SUA, relateaza Wall Street Journal . FBI a anunțat ca accepta informații și fotografii sau inregistrari video cu momentele violențelor…