SUA: Peste 500 de milioane de convorbiri interne, spionate de NSA

- Agentia de Securitate Nationala (NSA) a SUA a colectat peste 534 de milioane de inregistrari telefonice interne in 2017, conform unui raport guvernamental facut public vineri, informeaza dpa. Agentia s-a folosit de puterile sale pentru a colecta metadate de la apeluri telefonice si mesaje text interne,…

- O parte din aceste investitii se va derula cu bani europeni, cum este si cazul extinderii retelei de canalizare la Berzovia. Lucrarea insumeaza un milion de euro, iar contractul a fost semnat anul trecut cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale. Proiectul tehnic a fost intocmit,…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura APIA informeaza ca alocarea financiara aferenta Sprijinului cuplat in sectorul zootehnic pentru Campania 2017 este de 147,55 milioane euro, iar alocarea financiara aferenta ajutoarelor nationale tranzitorii in sectorul zootehnic este de 176,06 milioane…

- Decizia Marii Britanii de a refuza dreptul a milioane de oameni de a accesa datele privind imigratia detinute de catre Biroul de Interne al tarii este ilegala si va fi contestata in instanta, informeaza The Guardian . In proiectul de lege se sustine ca aceasta clauza ar impiedica cetateni care se confrunta…

- Agentia de turism online Vola.ro a raportat o crestere de doua cifre in anul 2017, ajungand la un volum tranzactional total de 60,7 milioane de euro (in crestere cu 24% fata de 2017) si o cifra de afaceri de 6,65 milioane euro (in crestere cu 13% fata de anul anterior) pentru activitatea companiei…

- Reprezentanții a 15 societați cu profil agricol din Ialomița au fost somați de Agenția pentru Plați și Inspecție in Agricultura-Centrul Județean Ialomița sa returneze subvenții in valoare de 1,1 milioane de lei. Suma reprezinta sprijinul financiar acordat de stat pentru culturile calamitate de seceta…

- Germania a cheltuit 72,2 milioane de euro cu summitul G20 care a avut loc in iulie anul trecut la Hamburg, releva un raport al Ministerului de Finante citat duminica de agentia dpa. Costul operatiunilor de securitate ale agentiilor implicate, intre care Biroul federal pentru anchete penale…