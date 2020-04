Stiri pe aceeasi tema

- "Imediat dupa acest interviu o sa vorbesc la telefon cu un domn pe nume Vladimir Putin. Acesta va fi urmatorul meu apel", a spus Donald Trump, la Fox News. Presedintele american a continuat sa promoveze puterea militara a SUA și a spus ca ține liniile de comunicare deschise intre el, Vladimir Putin…

- Președintele chinez Xi Jinping i-a spus liderului american Donald Trump ca SUA și China trebuie sa coopereze pentru a opri Covid-19, in situația in care America ar putea deveni urmatorul epicentru al pandemiei de coronavirus, informeaza The Independent . Xi a adaugat ca țara sa este dispusa sa ofere…

- Presedintele american Donald Trump s-a declarat ”putin contrariat” de atitudinea Chinei in privinta noului coronavirus si a acuzat din nou Beijingul de faptul ca nu a impartasit informatii cruciale cu privire la epidemie, relateaza AFP.

- Incet-incet, lucrurile par sa se linișteasca in China, dupa ce marele stat asiatic nu a mai raportat, pentru a treia zi consecutiv, noi cazuri de infecții cu coronavirus, in afara provinciei Hubei.Astfel, in afara orașului Wuhan, din provincia Hubei, care este epicentrul epidemiei cu coronavirus, in…

- Presedintele chinez Xi Jinping s-a dus in Wuhan, epicentrul focarului de coronavirus, pentru a face o inspectie a operatiunilor de control si prevenire a epidemiilor, a informat agentia de stiri Xinhua.

- Presedintele american Donald Trump a comunicat Moscovei ca SUA sunt pregatite pentru un summit al Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite menit sa aseze la masa negocierilor Rusia si China in vederea incheierii unui acord tripartit de control al armelor, a declarat un oficial al Casei Albe pentru…

- Epidemia generata de coronavirusul din orasul chinez Wuhan probabil se va încheia în aprilie, în contextul cresterii temperaturilor, afirma presedintele SUA, Donald Trump, care este încrezator în eforturile Chinei de contracarare a bolii, potrivit Mediafax. …