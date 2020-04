Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au inregistrat duminica seara 1.514 noi decese in 24 de ore, un numar in scadere pentru a doua zi consecutiv, potrivit bilantului cotidian prezentat de Universitatea Johns Hopkins, informeaza AFP.Aceasta universitate americana de medicina a inregistrat 1.920 de noi morti sambata…

- Numarul deceselor provocate de coronavirus in intreaga lume a depasit 110.000. Cele mai multe victime sunt in Statele Unite: peste 20.000. In plus, nicio tara nu are mai multe imbolnaviri decat New York-ul. In tot statul sunt peste 180.000 de cazuri. Toate statele federale au declarat stare de dezastru…

- Statele Unite au inregistrat pentru a doua zi consecutiv aproape 2.000 de morti legate de noul coronavirus, potrivit bilantului prezentat miercuri la ora locala 20.30 de Universitatea Johns Hopkins, noteaza AFP. Este inca o data cel mai grav bilant cotidian la nivel mondial de la declansarea pandemiei.

- Colegiul Imperial din Londra a elaborat un model al propagarii pandemiei de coronavirus care a avut un impact profund asupra politicilor publice . Potrivit simularilor, in cel mai grav scenariu, bilanțul pandemiei ar putea genera 2,2 milioane de decese in Statele Unite și peste 500.000 de decese in…