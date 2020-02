Stiri pe aceeasi tema

- Dornic sa aplaneze polemica violenta care zguduie Washingtonul, secretarul american al Justitiei, Bill Barr, a jurat joi ca nu a primit ordin de la nimeni, dar a deplans faptul ca postarile de pe Twitter ale presedintelui Donald Trump ii fac munca "imposibila", relateaza AFP. In defensiva de la revizuirea…

- Donald Trump l-a felicitat miercuri pe ministrul justitiei, Bill Barr, pentru ca a intervenit in favoarea fostului sau consilier Roger Stone, care a beneficiat de o recomandare pentru o pedeapsa mai mica decat cea solicitata initial de procurorii federali, relateaza AFP. "Felicitari ministrului justitiei…

- Presedintele american Donald Trump a fost acuzat marti ca a incalcat principiul separarii puterilor in stat, dupa interventia exceptionala a Ministerului Justitiei american pentru a diminua pedeapsa cu inchisoarea ceruta impotriva lui Roger Stone, unul dintre vechii sai prieteni, potrivit AFP, potrivit…

- Procurorii au cerut luni intre 7 si 9 ani de inchisoare impotriva lui Roger Stone, fost consilier de cursa lunga al lui Donald Trump gasit vinovat in noiembrie ca a mintit Congresul in cadrul anchetei privind ingerinta Rusiei in alegerile americane din 2016, relateaza AFP, Reuters si DPA, conform…

- Presedintele american Donald Trump a felicitat duminica statul Kansas pentru victoria echipei Kansas City Chiefs in Super Bowl, finala ligii profesioniste de fotbal american NFL, insa orasul se afla in realitate in statul Missouri, transmite AFP, citata de Agerpres.Contul oficial de Twitter al liderului…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului rus de externe, Maria Zaharova, a comentat declarațiile ministrului german de externe cu privire la amenințarile președintelui american Donald Trump de a impune sancțiuni impotriva Irakului.

- Un judecator federal l-a condamnat pe fostul presedinte adjunct al campaniei lui Donald Trump, Rick Gates, la 3 ani de supraveghere si 45 de zile de inchisoare intermitenta, afirmand ca, desi este impresionata de cooperarea acestuia cu procurorii, considera totusi ca acesta trebuie sa simta si o…