SUA: Persoanele vaccinate nu mai trebuie să poarte mască Joe Biden a anunțat momentul mult așteptat de americani: renunțarea la masca de protecție pentru persoanele vaccinate. Potrivit noilor recomandari ale oficialilor din sanatate, americanii care au primit ambele doze de vaccin nu mai trebuie sa poarte masca nici afara, nici in interior. Singurele excepții sunt transportul in comun, in avioane și spitale. Decizia vine in urma faptului ca aproape jumatate dintre americani s-au vaccinat cu ambele doze. „Regula este acum simpla: vaccinați-va sau purtați o masca pana cand faceți acest lucru. Alegerea este a voastra”, a scris acesta pe contul sau de Twitter,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

