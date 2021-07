Stiri pe aceeasi tema

- Americanii vaccinati trebuie sa poarte din nou masca in interior, in zonele cu risc crescut, a anuntat marti Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (CDC), principala agentie federala de sanatate publica din SUA, relateaza AFP, conform AGERPRES. ''In zonele in care transmiterea COVID-19 este…

- La mai bine de doua luni de cand oficialii americani anunțau ca persoanele vaccinate pot renunța la masca de protecție , Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor recomanda persoanelor vaccinate purtarea maștilor in locurile publice, la interior, din cauza variantei Delta, informeaza Agerpres ,…

- Americanii vaccinati trebuie sa poarte din nou masca in interior, in zonele cu risc crescut, a anuntat marti Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (CDC), principala agentie federala de sanatate publica din SUA, relateaza AFP. ”In zonele in care transmiterea COVID-19 este crescuta, CDC recomanda…

- Americanii vaccinati trebuie sa poarte din nou masca in interior, in zonele cu risc crescut, a anuntat marti Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (CDC), principala agentie federala de sanatate publica din SUA.

- Președintele Joe Biden le cere americanilor sa se imunizeze anti-COVID-19 in numar cat mai mare in condițiile in care SUA se confrunta cu o creștere a numarului de infectari pe fondul raspandirii tulpinii Delta, noteaza Reuters, potrivit Agerpres . „Va rog, va rog, vaccinati-va! (…) Vaccinati-va acum!”,…

- Oficialii din domeniul sanatații care au facut anunțul, joi, au precizat ca recomandarile urmeaza sa fie actualizate in acest sens. ”Oricine este complet vaccinat poate participa la activitați in interior și in aer liber, in grupuri mici sau mari, fara a purta o masca sau a respecta distanțarea fizica”,…

- Autoritațile sanitare americane au stabilit ca masca nu mai este obligatorie la doua saptamani dupa a doua doza de vaccin, potrivit CNBC . Autoritațile sanitare din Statele Unite au explicat ca au decis ca persoanele vaccinate sa nu mai poarte masca, dupa ce studiile au aratat ca vaccinurile sunt eficiente…

- Oficialii din domeniul sanatații care au facut anunțul, joi, au precizat ca recomandarile urmeaza sa fie actualizate in acest sens. ”Oricine este complet vaccinat poate participa la activitați in interior și in aer liber, in grupuri mici sau mari, fara a purta o masca sau a respecta distanțarea fizica”,…