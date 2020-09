SUA: Pentru prima oară după anii '80, vânzările de viniluri le-au depășit pe cele de CD-uri Discurile de vinil s-au vândut mai bine decât CD-urile pentru prima oara din anii ’80 și pâna acum, potrivit asociației americane a producatorilor de muzica (RIIA), scrie Guardian.



Un raport privind industria muzicala în prima jumatate a anului 2020 spune ca &"veniturile aduse de discurile de vinil, în valoare de 232 milioane dolari, au reprezentat 62% din veniturile de produse fizice, marcând primul moment de dupa anii ’80 în care vinilul depașește CD-urile&".



