- Pentru ca nu s-a vaccinat impotriva COVID-19, presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, se vede constrans sa se adapteze unei noi realitati in cursul actualei sale vizite la New York la Adunarea Generala a ONU: sa manance pe strada, relateaza marti EFE, potrivit Agerpres.

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, se arata siderat de modul in care președintele Romaniei și premierul gestioneaza valul patru al pandemiei. „Carnetul de partid de la PNL a devenit mai tare decat certificatul COVID!”, este de parere Ciolacu. Liderul PSD face referire la plecarea lui Klaus Iohannis…

- Zeci de mii de oameni imbracați in verde și galben, culorile steagului Braziliei, au ieșit in strada de Ziua Independenței pentru a-și susține președintele in disputa acestuia cu Curtea Suprema a țarii.

- Jair Bolsonaro, președintele Braziliei, a fost internat intr-un spital in urma unor sughituri cronice care dureaza de zece zile, a relatat presa straina. La un moment dat, a fost luata in calcul operarea lui de urgența.