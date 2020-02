Stiri pe aceeasi tema

- Olandezii de la Philips ies de pe piața electrocasnicelor, pentru a se concentra pe echipamente medicale Grupul olandez Royal Philips NV si-a anuntat marti intentia de a-si vinde divizia de electrocasnice pentru a se concentra pe echipamentele medicale, transmite Reuters. Vânzarea acestei divizii…

- Cele doua organizatii pentru apararea drepturilor omului care au dat publicitatii saptamana aceasta rapoarte prin care critica tratamentul aplicat de China minoritatilor si interferenta ei peste hotare sunt partinitoare si prezinte fapte distorsionate, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, si seful Pentagonului, Mark Esper, au ajuns la Casa Alba dupa atacul cu rachete iraniene impotriva unor baze militare din Irak, unde stationau trupe americane, anunta miercuri Reuters.AGERPRES/(AS - editor: Alic Mirza)

- Statele Unite ale Americii nu vor o escaladare militara a tensiunilor cu Iranul, dar sunt pregatite sa termine un razboi daca acesta ar incepe, a declarat marti ministrul apararii american Mark Esper, citat de Reuters. "Noi nu cautam sa incepem un razboi cu Iranul, dar suntem pregatiti sa incheiem unul.…

- Președintele SUA, Donald Trump, a declarat luni ca ar fi dezamagit sa afle ca ceva "se pune ceva la cale" in Coreea de Nord, adaugand Washingtonul urmarește cu foarte mare atenție activitatile regimului de la Phenian, potrivit Mediafax care citeaza Reuters.

- Grupul ungar MET Energy Holding, prezent si pe piata din Romania, intentioneaza sa se extinda rapid in Europa in urmatorii trei ani prin achizitii in valoare de cel putin un miliard de euro, imediat dupa ce va finaliza tranzactia cu conglomeratul Keppel Corporation din Singapore, a declarat luni…

- Amazon Inc a intentat vineri o actiune in instanta in Statelor Unite prin care contesta decizia Departamentului Apararii din SUA din octombrie de a atribui un contract de cloud computing in valoare de pana la 10 miliarde de dolari rivalului Microsoft Corp, transmite Reuters, informeaza Mediafax.Citește…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a declarat marti ca i-a spus omologului sau american Donald Trump in timpul discutiilor de saptamana trecuta la Washington ca Turcia nu va renunta la sistemele de aparare antiracheta S-400 pe care le-a achizitionat anul acesta de la Rusia, in pofida protestelor…