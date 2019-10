Pentagonul a dezvaluit miercuri mai multe detalii despre operatiunea de la sfarsitul saptamanii trecute in care a murit liderul gruparii jihadiste Stat Islamic Abu Bakr al-Baghdadi, inclusiv o inregistrare video declasificata in care se poate vedea intrarea trupelor speciale americane in incinta complexului in care se ascundea seful gruparii jihadiste, informeaza dpa si AFP.



In cadrul unei conferinte de presa, Pentagonul a difuzat mai multe fotografii si extrase video in care se poate observa cum un numar de aproximativ zece persoane se apropie, in noaptea de sambata spre duminica,…