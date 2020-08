Stiri pe aceeasi tema

- Racheta a fost lansata la ora locala 00:21 (10:21, ora Romaniei) de la baza aeriana Vandenberg din California si a parcurs circa 6.760 de kilometri deasupra Pacificului, dupa care a cazut in mare in apropiere de atolul Kwajalein, in Insulele Marshall, au anuntat Fortele aeriene americane intr-un…

- Calatoriile supersonice sunt un obiectiv pe termen lung al Virgin Galactic, care in ultimii 10 ani a locrat la dezvoltare de nave spatiale reutilizabile, capabile sa trimita oameni in calatorii scurte la marginea spatiului. Virgin Galactic a anuntat ca a finalizat impreuna cu NASA o evaluare a conceptului…

- Doi astronauti americani de pe Statia Spatiala Internationala au aterizat duminica in Golful Mexic la bordul unei capsule SpaceX, incununand de succes aceasta prima misiune demonstrativa a companiei spatiale pentru NASA, informeaza France Presse.

- O explozie urmata de un incendiu spectaculos a ranit duminica cel putin 21 de persoane la bordul unei nave militare americane intr-o baza navala din California, potrivit autoritatilor si presei locale, citate luni de France Presse, transmite Agerpres. Posturile de televiziune americane au aratat fumul…

- Baza 71 Aeriana "General Emanoil Ionescu" din Campia Turzii va beneficia de fonduri americane pentru modernizare, in valoare de 130.5 milioane de dolari, relateaza defenseromania.ro.Sursa citata scrie ca potrivit celor de la Stripes Baza Aeriana de la Campia Turzii ar putea deveni un hub pentru operațiunile…

- O racheta a fost lansata in cursul noptii de duminica catre luni, chiar in apropierea aeroportului din Bagdad, zona unde sunt desfasurati soldatii americani. Este al doilea atac de acest tip din ultimele 24 de ore impotriva intereselor americane, dupa cum relateaza France Presse.

- O racheta a cazut in cursul noptii de duminica spre luni in apropierea aeroportului din Bagdad, unde sunt desfasurati soldati americani, al doilea atac in 24 de ore impotriva intereselor americane, a facut cunoscut pentru agentia France Presse un responsabil al serviciilor de securitate irakiene. Armata,…

- O nava de razboi iraniana a fost lovita accidental de o racheta in timpul unui exercitiu naval in Golful Oman, provocand un mort si cativa raniti, a informat luni televiziunea de stat iraniana, conform Reuters si AFP, titrate de Agerpres. “Incidentul a avut loc in perimetrul portului sudic iranian Jask…