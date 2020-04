Stiri pe aceeasi tema

- Prețul oualor a atins un nivel istoric in SUA, pe fondul pandemiei de coronavirus. Specialiștii americani au explicat cum s-a ajuns la aceasta situație.Pretul angro al oualor de tip "Midwest large" a atins, joi, un nivel istoric de 3,09 dolari pentru o cutie de 12 oua, triplu fata de pretul inregistrat…

- Statele Unite ale Americii au donat materiale necesare in lupta cu COVID-19, dar si echipamente de protecție pentru doua spitale din Capitala. Anuntul a fost facut pe pagina oficiala de Facebook a Ambasadei SUA la Chișinau.

- Statele Unite ale Americii vor inchide in mod temporar frontiera cu Canada, in cadrul masurilor de limitare a transmiterii coronavirusului.Presedintele american, Donald Trump, a anuntat miercuri decizia de a inchide in mod temporar frontiera SUA-Canada, pentru limitarea raspandirii coronavirusului.…

- Presedintele american Donald Trump a cerut marti, in cadrul discursului sau privind starea Uniunii, finantarea necesara pentru ca Statele Unite ale Americii sa devina prima tara care ajunge pe planeta Marte, relateaza DPA.Citește și: OFICIAL - Guvernul adopta OUG pentru anticipate + dublarea…

- Adunarile electorale (caucus) din statul Iowa dau startul, luni, procesului alegerilor primare din Statele Unite ale Americii, la care alegatorii democrati vor decide pe cine propun drept candidat pentru a se confrunta cu presedintele in exercitiu, republicanul Donald Trump, la scrutinul prezidential…

- Deputatul Partidului Platforma Demnitate si Adevar Alexandru Slusari este de parere ca daca pana acum fostul presedinte al Partidului Democrat Vladimir Plahotniuc nu a fost introdus in baza de date a Interpolului pentru cautare internationala, anuntul facut de Statele Unite ale Americii ca nu ii va…

- Americanca Megan Rapinoe, caștigatoarea Balonului de Aur 2019 la fotbal feminin, l-a atacat frontal pe Donald Trump, cel care e intr-un dialog de la distanța feroce cu Iranul. Asasinarea generalului Qaem Soleimani, comandant al Garzilor Revoluționare Iraniene, a lansat o disputa aprinsa la nivel declarativ…