- China a cerut Lituaniei sa-și retraga ambasadorul de la Beijing in urma unui scandal diplomatic generat de deschiderea unei ambasade de facto a Taiwanului la Vilnius, relateaza Reuters. China refuza sa aiba relații diplomatice cu țari care recunosc Taiwanului.

- China si Rusia au inceput luni manevre militare comune "antiteroriste" intr-un moment in care cele doua tari se confrunta cu "provocari din cauza schimbarii situatiei de securitate in Asia Centrala" in urma retragerii trupelor americane din Afganistan, mentioneaza marti presa oficiala chineza, citata…

- Relatia Chinei cu SUA este in "impas" si se confrunta cu "dificultati serioase", i-a spus luni adjunctului secretarului de stat al SUA un oficial de rang inalt de la Beijing cu prilejul unei vizitei in tara sa, relateaza dpa. Adjunctul ministrului de externe Xie Feng i-a transmis aceste lucruri…

- Senatul american a adoptat miercuri o lege care interzice importurile de produse din regiunea Xinjiang din China, intr-un nou demers de a sancționa Beijingul pentru ceea ce oficialii SUA afirma ca este un genocid impotriva uigurilor și a altor grupuri musulmane, scrie Reuters.

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron au discutat luni prin videoconferinta cu liderul chinez Xi Jinping, intr-un context in care relatiile intre UE si a doua cea mai mare economie a lumii sunt supuse la presiuni tot mai mari, relateaza dpa si Reuters.

- Presedintele american Joe Biden a afirmat miercuri, la Geneva, ca China incearca din greu sa se proiecteze ca o natiune responsabila in ceea ce priveste pandemia de coronavirus, dar a pus la indoiala faptul daca Beijingul a incercat cu adevarat sa inteleaga originea pandemiei de COVID-19, relateaza…

- Conducatorii Guvernului chinez ”nu ne impartasesc valorile”, denunta secretarul general al NATO Jens Stoltenberg in urma unei intalniri, la Washington, cu presedintele american Joe Biden, relateaza Reuters. Relatiile cu China si Rusia urmeaza sa se afle pe agenda summitului NATO prevazut la…